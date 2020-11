Más feliz, imposible. Gareth Bale está viviendo una segunda juventud en el Tottenham, club al que regresó tras su periplo en el Real Madrid, donde no solo no pudo llegar a convertirse en un jugador histórico, sino que sencillamente no pudo ser él. Al galés, entre muchas otras cosas, se le criticó porque paraba más tiempo en los campos de golf que en la Ciudad Deportiva. Sin embargo, su pasión por este deporte encontró buen puerto en los ‘Spurs’.

Y ha sido nada menos que el también exReal Madrid Sergio Reguilón, quien ha revelado que el club inglés armó un mini complejo deportivo de gol para Bale en el Enfield Training Ground, la ciudad deportiva del Tottenham, para que se estrella pueda practicar su otra pasión.

“Lo que más me sorprendió es que en el campo de entrenamiento del Tottenham hay como pequeños campos de golf. Los pusieron por Bale. Yo pregunté si iba en serio, me quedé flipando”, dijo para ‘El Larguero’ el español.

Y agregó: “Está muy feliz, le noto diferente. El idioma lo es todo para él. Es verdad que habla bien español, pero aquí en Inglaterra se le nota mucho más a gusto”.

Ya son segundos

Tottenham escaló a la segunda casilla de la clasificación de la Premier League con 14 puntos, después de su victoria (2-1) ante el Brighton por la octava jornada del torneo.

Los de Mourinho ganaron gracias al primer gol de Gareth Bale en su regreso, al poco de saltar al campo, y en una asistencia de Reguilón.

