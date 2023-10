En medio de la lucha por el descenso, Vasco da Gama cayó goleado ante Santos (4-1) el fin de semana. El equipo dirigido por Ramón Díaz complicó su situación, pero los focos de atención se los llevó Yefferson Soteldo quien realizó una jugada de lujo, que fue interpretada como una “burla”. Ante este escenario, hubo una rápido reacción de Gary Medel quien fue a increparlo con una dura falta. Posteriormente fue expulsado y provocó una gresca en el campo de juego.

La derrota de 4-1 golpeó fuerte a Vasco y más por lo hecho por Yeferson Soteldo. El venezolano provocó a todos sus rivales luego de hacer un lujo subiéndose al balón antes de lanzar un centro. Por esta razón, Medel reaccionó ofuscado junto al equipo que vestía de negro.

El delantero llevaba pocos minutos en el campo y se enojó con el llanero. Buscó propinarle un patada, pero el ex Toronto la evitó. A pesar de no recibir el fuerte impacto, no fue capaz de sacarse de encima el empujón que lo hizo caer fuera de la cancha.

Minutos después, en medio de la gresca, Soteldo entendió que no era el mejor escenario para realizar esta jugada. Ya con los ánimos más calmados, pidió disculpas a los jugadores y al propio ‘Pitbull’, quien dejó la cancha con la amargura del resultado.

¿Qué dijo Ramón Díaz, DT de Vasco?

En conferencia de prensa posterior al duelo, Ramón Díaz habló sobre lo sucedido con el futbolista chileno: “Lamento la expulsión de Medel porque es un jugador importante para nosotros. Lamentablemente fue una acción de los dos equipos que están peleando por cosas importantes, y por eso fue la reacción de todos. Esperamos que no vuelva a suceder”.

“Esto acaba de empezar. No hay que desanimarse porque una derrota no puede borrar todo lo que hemos hecho. Porque llegamos y quedamos últimos, casi descendidos. Ahora estamos peleando. Nadie dijo que ya estábamos salvados. Estoy orgulloso y seguro que vamos a luchar hasta el final”, agregó.

¿Vasco da Gama comprometido con el descenso?

La llegada de Ramón Díaz a Vasco da Gama significó un gran cambio para el equipo en su lucha por salvarse del descenso. El cuadro brasileño estuvo insertado en ‘zona roja’ con solo dos victorias a lo largo de 13 jornadas. En teoría, se jugaron 39 puntos y solo habían obtenido 9. Sin embargo, con el técnico argentino lograron salir de los últimos lugares.

Con 26 puntos, se ubican en el puesto 15, igualados con Goias, que tiene un partido pendiente. Santos logró 27 puntos en el último partido, por lo que superó en la tabla general. A pesar de esta situación, mantienen vigentes sus opciones de clasificar a la próxima Copa Sudamericana, ya que la cantidad de cupos que tiene Brasil deja a solo cuatro equipos de 20 manteniendo la categoría y no jugando nada a nivel continental.





Se enfrentarán en Eliminatorias

Yefferson Soteldo y Gary Medel volverán a verse las caras más pronto de lo que se pensaba. Ambos integrantes de sus selecciones nacionales, serían parte del duelo entre Venezuela y Chile por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericana. El partido se jugará el próximo 17 de octubre.





