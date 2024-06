Georgia vs. República Checa se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 22 de junio en Volksparkstadion por la segunda fecha del Grupo F de la Eurocopa 2024. La pugna deportiva está programada para iniciar desde las 8:00 de la mañana (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora más en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En México, el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Georgia y República Checa juegan por la fecha 2 de la Eurocopa. (Video: Selección de Rep. Checa)

Georgia vs. República Checa: posibles alineaciones

Mamardashvili; Kakabadze, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Shengelia; Kochorashvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia; Mikautadze, Zivzivadze República Checa: Stank; Hole, Hraná, Krejí; Coufal, Barák, Souek, Provod, Doudra; Chytil, Schick