Cristiano Ronaldo salió al campo para el Portugal vs. Ucrania por las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 con la esperanza de ganar y anotar su gol 700 en su carrera. De inmediato se vio sorprendido debido a que antes de los 30 minutos, los locales ganaban 2-0, pero esto no hizo que el atacante no baje los brazos.

En la segunda mitad, Cristiano siguió insistiendo y un penal tras la mano de Stepanenko lo ayudaría. 'CR7' tomó el balón y desde los doce pasos no perdonó ante el portero Pyatov. Su festejo tiene sabor a margo debido a que fue el 2-1 en contra.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo lideró la victoria de Portugal ante Luxemburgo (3-0) en una jornada de clasificación para la Eurocopa 2020 en la que Inglaterra perdió su oportunidad de sellar su billete tras perder 2-1 con la República Checa y Francia dio un salto adelante con su victoria en Islandia (0-1).



En el grupo B el protagonista absoluto fue Cristiano Ronaldo. El delantero del Juventus volvió a firmar otro nuevo registro personal tras marcar su gol 699 en competición oficial. Lo consiguió ante Luxemburgo, con una vaselina preciosa con la que alcanzó una cifra inalcanzable para muchos y que redondeó la victoria de Portugal (3-0).



