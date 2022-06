Ángel Di María apareció para anticipar a los defensas mediante su velocidad luego de un pase de Lautaro Martínez para colocar el 2-0 de Argentina vs. Italia en Londres por la Finalissima que se disputa en Londres. El ex jugador de PSG anotó de ‘sombrero’ para picar el balón por encima de Gianluigi Donarumma que no pudo hacer nada para evitar esta acción.

🔥 ¡GOOOOOLAZO DE 🇦🇷 ARGENTINA! Infernal jugada de Lautaro, asistencia 5 estrellas y definición brillante de Ángel Di María para el 2-0 sobre 🇮🇹 #Italia a los 47' PT. 👏🏻👏🏻👏🏻



▶️ ¡Disfrutá la #FinalissimaxESPN por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/px4CDR8q2U pic.twitter.com/ayM2p82iGI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 1, 2022

Como parte del trámite del encuentro, Argentina se muestra superior a Italia en el estadio de Wembley, en Londres. El cuadro dirigido por Lionel Scaloni hace daño mediante su efectividad y delanteros movedizos. La defensa de Italia ha pasado serios problemas y esto fue evidenciado en el último gol.

Ángel Di María apareció para picar el balón ante Donarumma y colocar un sombrero en el área rival. De esta manera, el ex jugador de PSG volvió a anotar de la misma manera que lo hizo en la última Copa América donde se coronaron campeones tras derrotar a Brasil.

Argentina vs. Italia: lo que viene para ambos

Argentina e Italia se preparan para retos distintos. La ‘Albiceleste’, liderada por Lionel Messi, piensa en el Mundial de Qatar que se disputará en noviembre. Mientras que el cuadro europeo, que no pudo clasificar a la Copa del Mundo, sueña con coronarse en la Liga de Naciones.

Tras el partido en Wembley por la Finalissima, el plantel bajo el mando de Lionel Scaloni, trabajará en el partido ante Estonia. El choque está programado para el próximo domingo 5 de junio en El Sadar en Pamplona, estadio del Osasuna.

Por su parte, Italia tendrá la dura misión de vencer a Alemania por la Nations League. El encuentro se disputará el próximo sábado 4 de junio en el Estadio Renato Dall’Ara, cituado en la ciudad de Bologna.

