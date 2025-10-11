GOL Caracol TV EN VIVO, transmiten el partido vs. EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por un . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. Canales con derechos en Colombia: además de GOL Caracol TV, también se podrá ver por Canal RCN; en México será televisado por: TV Azteca, TUDN, Canal 5 y Azteca 7. No sigas este choque por Fútbol Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo colombiano es a las 8:00 p.m., mientras que en territorio mexicano arrancará a las 7:00 p.m. Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión desde el AT&T Stadium, en Estados Unidos.

