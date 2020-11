Colombia no se quería ir al descanso sin al menos marcar un gol. Después de recibir cuatro goles en menos de 40 minutos, Duván Zapata intentó internarse en el área ecuatoriana para generar peligro, provocando una falta. El juez del partido no dudó en pitar la pena máxima.

James Rodríguez fue el encargado de realizar de ejecutar la falta y no falló en su disparo. Aunque su remate chocó en el palo izquierdo de Alexander Domínguez, el esférico terminó introduciéndose en el arco norteño en el gol del consuelo para millones de colombianos.

Colombia no encontró el norte en la fecha doble de las Eliminatorias: primero fue en su localía contra Uruguay y ahora en su visita frente a Ecuador.

Colombia vs. Ecuador: la previa

Carlos Queiroz se mostró confiado en que su equipo jugará bien ante Ecuador por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar de 2022, y se llevará puntos de su visita al estadio de la Liga de Quito.

“Yo estoy tranquilo de que vamos a hacer un buen partido en Ecuador. Estamos todos tranquilos y confiados en que podemos sacar un resultado para sacar puntos, que es lo más importante”, dijo el portugués en una rueda de prensa en Barranquilla.

Por otra parte, Queiroz se declaró “indignado” por el desempeño del árbitro argentino Fernando Rapallini en el partido contra Uruguay y lo acusó de haber dejado de pitar un claro penalti a favor de Colombia en el minuto 35, a cuatro metros de la jugada, y de sancionar uno dudoso a favor de La Celeste, a 40 metros.

“Ese señor nos mató, ese señor no respetó a Colombia, no respeto a la Federación de Colombia, no respetó a los jugadores de Colombia, no respetó el fútbol de Colombia porque no es posible que un árbitro a cuatro metros no vea y no decida una sanción”, declaró Queiroz quien pidió a la Federación Colombiana de Fútbol tomar cartas en el asunto para impedir que vuelva a suceder.





