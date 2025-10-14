Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Quiere llevarlos al Mundial! Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-1 del Portugal vs Hungría
¡Quiere llevarlos al Mundial! Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-1 del Portugal vs Hungría
¡Marcó el gol 947 en su carrera! El comandante tuvo que meterse dentro del área para poder marcar el gol y alcanzar a su rival en el marcador, que llegaba con una ventaja rápida al inicio del primer tiempo.
Gol de Cristiano Ronaldo puso el 1-1 del Portugal vs Hungría. (Video: ESPN)
Cristiano puso en ventaja a su equipo. A pesar de la ventaja rápida que había conseguido su rival de turno, Portugal logró lavarse la cara antes de meterse a los camerinos, y no encontró a otro mejor que al ‘Bicho’ para marcar el descuento que los haría llegar al empate. No solo aumentó la ventaja en su récord, pues con este ya ostenta los 947 marcados en su carrera, si no que le volvió a dar vida a su selección, metiéndose hasta el área para que, como todo ‘9′, recibiera un centro desde la banda derecha para meterla con un bombazo a las redes.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.