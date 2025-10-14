Gol de Cristiano Ronaldo puso el 1-1 del Portugal vs Hungría. (Video: ESPN)
puso en ventaja a su equipo. A pesar de la ventaja rápida que había conseguido su rival de turno, logró lavarse la cara antes de meterse a los camerinos, y no encontró a otro mejor que al ‘Bicho’ para marcar el descuento que los haría llegar al empate. No solo aumentó la ventaja en su récord, pues con este ya ostenta los 947 marcados en su carrera, si no que le volvió a dar vida a su selección, metiéndose hasta el área para que, como todo ‘9′, recibiera un centro desde la banda derecha para meterla con un bombazo a las redes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

