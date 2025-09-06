Gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vs. Armenia (Video: ESPN)
sigue con el objetivo firme de llegar a los 1000 goles en su carrera. En su debut en las últimas de su carrera, el ‘Comandante’ marcó el segundo gol en la victoria parcial de sobre Armenia. Tras un centro de Pedro Neto desde la derecha, el ‘Bicho’ empujó el balón a los 21’ y estableció así su gol 941. En un grupo que también conforman Hungría e Irlanda, los ‘lusos’ son candidatos a clasificar a la Copa del Mundo 2026.

