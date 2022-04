Si ya venía siendo uno de los más desequilibrantes del partido tras haber asistido a Gerson para el 1-0, Dimitri Payet confirmó que es el amo y señor del Olympique de Marsella vs. PAOK al marcar el 2-0 con un gran remate desde fuera del área. Este tanto pone a los franceses por delante en el partido válido por los cuartos de final de la Conference League.

Luego de un gran saque de esquina del turco Cengiz Ünder, el mediocampista no dudó ni un segundo en sacar un violento derechazo para aumentar la ventaja de los suyos. Por más que Alexandros Paschala se estiró hasta más no poder, no pudo evitar que el galo celebre.

Esta anotación llegó justo cuando Szymon Marciniak estaba a punto de decretar el final del primer tiempo, dejando al Marsella a tiro de cañón para sentenciar el duelo de ida en la etapa complementaria.

El mejor gol que vais a ver hoy, el de Payet. pic.twitter.com/sS2N4RxQfi — D4P (@deprtes4parodia) April 7, 2022

Marsella vs. PAOK: lo que se viene

Luego de este partido por la ida de los cuartos de final de la Conference League, el Olympique de Marsella recibirá al Montpellier en en el Orange Velodrome por la jornada 31 de la Ligue 1. Luego de sumar tres victorias al hilo tras tener un traspié ante el AS Monaco, los de Jorge Sampaoli no quieren perder pisada en el torneo local.

Los ‘Olímpicos’ actualmente marchan segundos con 56 puntos, doce menos que el líder PSG. Si bien por ahora es muy poco probable que le den casería a los parisinos, tienen como meta asegurar un cupo para Champions League 2022/23.

El PAOK, por su parte, descansará este fin de semana al haber postergado su duelo con el Olympiacos por la fecha 30 de la Superliga de Grecia. Por ahora se ubican segundos en el hexagonal final del torneo griego (59), con once unidades menos que los mencionados ‘Rojiblancos’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.