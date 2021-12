A falta de 13 minutos para el final del encuentro, Boca Juniors logró emparejar las acciones ante el Barcelona, para llevar el camino hasta los penales, instancia donde se decidirá al campeón de la Maradona Cup 2021, disputada en Arabia Saudita.

Aprovechando que la defensa culé estaba un poco adelantada, Frank Fabra picó al espacio por el sector izquierdo. En base a su velocidad logró llegar con comodidad hasta la última raya para sacar un centro raso perfecto. El balón encontró a Exequiel Zeballos, quien solo tuvo que empujarla, venciendo la resistencia de Neto.

Exequiel Zeballos debutó hace más de un año en el primer equipo de Boca Juniors. Lo hizo ante Newells Old Boys por el torneo local. También ha formado parte de la selecciones sub 15 y sub 17 de Argentina.

Boca vs. Barcelona: la previa

El plantel del Xeneize salió en un vuelo desde Buenos Aires el lunes. Sebastián Battaglia convocó para el viaje a los mismos 23 futbolistas que participaron de la citación en el duelo contra los santiagueños, y agregó a Norberto Briasco, Rodrigo Montes y Jorman Campuzano.

Por su parte, Barcelona viajó con el brasileño Dani Alves como principal novedad en la expedición del primer equipo. El lateral, que fichó por el Barça el pasado noviembre, volverá a enfundarse la zamarra azulgrana en su segunda etapa como futbolista del primer equipo después de jugar entre los años 2008 y 2016.

Para este torneo amistoso, el técnico azulgrana ha convocado a 28 futbolistas: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Dani Alves, Demir, Neto, Coutinho, Lenglet, L. De Jong, F. De Jong, Mingueza, Umtiti, Eric García, Iñaki Peña, Nico, Jutglà, Gavi, Balde, Akhomach, Álvaro Sanz, Comas, Mika Mármol, Matheus y Guillem Jaime.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.