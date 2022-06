Nahuel Ferraresi apareció en el área para empujar un rebote y anotar el 1-0 a favor de Venezuela vs. Arabia Saudita por el partido amistoso internacional. Esta jugada fue gestada por Yefferson Soteldo, quien no tuvo problemas en driblear por el sector derecho ante la atenta mirada de los jugadores árabes que no pudieron controlarlo y evitar el centro para encontrar a su compañero.

Cuando las acciones se veían más disputadas, Venezuela sacó una jugada del libreto de José Pekerman y aprovechó la desconcentración de la defensa rival. Un centro fue conectado con la cabeza y el balón fue despejado por el arquero quien dejó un rebote para que Nahuel Ferraresi empuje el balón y anote su primer gol con la ‘vinotinto’.

De esta manera, los sudamericanos se ponen en ventaja en el encuentro que forma parte de su gira por Europa donde ya se midieron ante Malta con una victoria de 1-0 gracias a Salomón Rondón. A su vez, el profesor Pekerman viene probando nombres para la próxima fase de Eliminatorias.

Venezuela vs. Arabia Saudita: la previa

La selección saudí viene de disputar su primer encuentro preparativo pre-mundial ante el conjunto de Colombia, ante el que se vio superado en el ataque. Un ajustado 1-0 a 9 minutos del inicio se mantuvo hasta el final. Los árabes se clasificaron con cupo directo tras vencer al conjunto de Australia por 1-0, asegurando la clasificación directa a Qatar.

Mientras tanto, los venezolanos vencieron a la selección maltesa por 1-0 en el amistosos previo, compartiendo el dominio del balón, dejando a los rivales disparar una única vez a su arco. El seleccionado venezolano finalizó las eliminatorias sudamericanas con una derrota por 1-0 ante Colombia, y se quedó al fondo de la tabla con 10 puntos sumados en 18 fechas.

En busca de un recambio generacional, José Pekerman emitió una lista de 26 jugadores con un combinado de jugadores experimentados y de sobresalientes candidatos para el recambio para conformar la Selección de Venezuela de los próximos años pensando en la Copa América siguiente e ir armando el equipo para la Copa del mundo de 2026.





