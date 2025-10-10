Gol de Robson Matheus para el 1-0 de Bolivia vs. Jordania. (Video: Tigo Sports)
¡Golazo de en la ! Cuando parecía que el partido entre terminaría con un desabrido 0-0 en el Estadio Recep Tayyip Erdoğan de Turquía, el futbolista de Bolívar sacó un conejo de la galera para darle el triunfo a los suyos a los 90′. Luego de recibir un pase de Diego Medina, el ’14’ enganchó hacia adentro y sacó un zurdazo imposible de atajar para el portero Noureddin Bani Attiah. Con esta victoria en territorio turco, Óscar Villegas ha sacado sus primeras conclusiones respecto al plantel de jugadores con los que contará para afrontar el repechaje intercontinental del próximo año, a jugarse en marzo del 2026. ¡La ‘Verde’ quiere estar en la Copa del Mundo!

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

