Gol Telasco Segovia para el 1-0 de Venezuela vs Colombia | VIDEO: GOLPERU
Gol Telasco Segovia para el 1-0 de Venezuela vs Colombia | VIDEO: GOLPERU

Telasco Segovia anotó el primer gol del partido a los 3 minutos a favor de sobre . Con este resultado momentáneo se está quedando con el cupo para el . La ‘vinotinto’ suma 21 unidades, ubicándose en el puesto 7 de la tabla sudamericana, 3 puntos por encima de Bolivia que empata sin goles ante Brasil. Este sería el primer mundial que disputaría la escuadra venezolana en su historia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS