Un tren los pasa por encima en la altura de Quito. Primero un centro, luego un pivoteo de Robert Arboleda y finalmente la definición de Xabier Arreaga para poner el 4-0 en el Ecuador vs. Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022. Definitivamente la ‘Tri’ mete miedo a sus rivales cuando toque enfrentarlos en el Rodrigo Paz Delgado, casa de Liga de Quito.

Colombia se salió del partido, nunca estuvo concentrado y Ecuador supo rematar en los minutos precisos para llevarse una ventaja bien holgada en el primer tiempo del duelo. Y es que así como el portero Camilo Vargas tan solo ha tenido que recoger su balón de la red.

Ecuador ya le metido una goleada a Uruguay y ahora lo hace con Colombia, dos equipos que son de clasificación de Mundial. Imparable este equipo de Gustavo Alfaro.

Ecuador vs. Colombia: la previa del partido

Carlos Queiroz se mostró confiado en que su equipo jugará bien ante Ecuador por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar de 2022, y se llevará puntos de su visita al estadio de la Liga de Quito.

“Yo estoy tranquilo de que vamos a hacer un buen partido en Ecuador. Estamos todos tranquilos y confiados en que podemos sacar un resultado para sacar puntos, que es lo más importante”, dijo el portugués en una rueda de prensa en Barranquilla.

Por otra parte, Queiroz se declaró “indignado” por el desempeño del árbitro argentino Fernando Rapallini en el partido contra Uruguay y lo acusó de haber dejado de pitar un claro penalti a favor de Colombia en el minuto 35, a cuatro metros de la jugada, y de sancionar uno dudoso a favor de La Celeste, a 40 metros.

“Ese señor nos mató, ese señor no respetó a Colombia, no respeto a la Federación de Colombia, no respetó a los jugadores de Colombia, no respetó el fútbol de Colombia porque no es posible que un árbitro a cuatro metros no vea y no decida una sanción”, declaró Queiroz quien pidió a la Federación Colombiana de Fútbol tomar cartas en el asunto para impedir que vuelva a suceder.