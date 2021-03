Un tanto de Khvicha Kvaratskhelia a un minuto del descanso en el Dinamo Arena de Tiflis, obliga a la remontada a la selección española para no complicarse en exceso la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022, tras su estreno con empate ante Grecia.

La selección española no encontró el camino para generar peligro en la primera parte en Tiflis y se fue con el peor sabor de boca al descanso, tras recibir un tanto en el minuto 44 en una acción rápida que culminó con calidad Kvaratskhelia.

La revolución en el once del seleccionador español Luis Enrique Martínez no le dio resultado en un primer acto de igualdad, con España asumiendo el dominio pero sin encontrar la fórmula para generar acciones de peligro. Ferrán Torres desperdició las dos más claras mientras que Georgia se estrelló con Unai Simón en la primera y no desaprovechó el desajuste defensivo en la segunda para irse al descanso dando la sorpresa.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Y es que el popular estadístico MisterChip criticó el funcionamiento del equipo de Luis Enrique. “Madre mía, estamos en la UCI”, publicó el español. “Desde que tengo uso de razón, nunca hemos estado tan lejos de una Copa del Mundo como ahora mismo”, agregó.

España vs. Georgia: la previa

Después del empate ante Grecia en Granada, Luis Enrique cambió siete de los once titulares. Tan solo mantiene a Unai Simón en la portería, Eric García en defensa más Ferrán Torres y Álvaro Morata en el tridente ofensivo.

Luis Enrique devuelve la titularidad a jugadores como Sergio Busquets y Jordi Alba, la experiencia en un equipo rejuvenecido con Pedri, de 18 años, y Bryan Gil, de 20, y Pedro Porro, de 21. Diego Llorente y Fabián Ruiz también tienen su oportunidad de inicio ante Georgia.





