El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Inter de Miami, anunció este lunes su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección albiceleste. “Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo visiblemente emocionado durante una rueda de prensa en Miami.

“Debo comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión”, señaló el atacante entre lágrimas. Asimismo, el ‘Pipita’ dijo sentirse “un privilegiado” por haber disfrutado del fútbol, “con sus momentos buenos y no tan buenos”.

“La decisión de dejar el fútbol profesional fue tomada hace tres o cuatro meses, se lo comuniqué al club. Llegamos a un acuerdo, no fue de un día para otro. Yo ya venía trabajándolo hace años”, reveló el atacante.

El también exjugador del Napoli, de 34 años, inició su trayectoria profesional en River Plate antes de dar el salto muy joven a Europa. Con una gran carrera que incluye a otros equipos destacados como Juventus, Chelsea o Nápoles, Higuaín también fue un referente muy importante de la selección argentina, con la que marcó 31 goles en 75 partidos.

Ha sido una larga carrera de 17 años y medio la del argentino consiguiendo más de 300 goles y más de 100 asistencias en más de 700 apariciones. Números que solo demuestran la jerarquía que tuvo en los equipos que defendió.

El sudamericano debutó en la MLS en septiembre de 2020 en la recta final de la primera temporada del Inter Miami. Lleva en este curso 14 goles con el Inter Miami y está terminando la temporada regular en un extraordinario estado de forma ya que lleva 12 tantos en sus últimos 14 encuentros.

Higuaín será clave en las aspiraciones para jugar los ‘playoffs’ del Inter Miami, que esta semana tiene dos partidos clave para certificar su pase a las eliminatorias: el miércoles contra Orlando City y el domingo contra Montreal.

Gonzalo Higuaín con la Selección Argentina

Pese a las constantes críticas que recibió en los último años que vistió la camiseta de la Albiceleste, el ‘Pipa’ consiguió cifras notables. Desde que debutó en el año 2009 bajo la dirección técnica de Diego Maradona, anotó un total de 32 goles en 75 partidos, ocupando el quinto puesto de goleadores históricos de la Selección Argentina. Además, es uno de los tres únicos jugadores albicelestes que marcó un hat-trick en mundiales (junto a Stabile y Batistuta).









