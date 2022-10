La travesía de Gonzalo Higuaín en el fútbol profesional llegó a su final tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección albiceleste. Este lunes, el experimentado delantero argentino anunció, en una conferencia de prensa, que se retirará al final de la temporada 2022, al completar su participación con el Inter de Miami en la MLS, y no pudo contener las lágrimas.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo visiblemente emocionado durante una rueda de prensa en Miami.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol.” - Gonzalo Higuaín pic.twitter.com/cTTsYleesG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022

La noticia del Pipita no tardó en generar repercusiones en el mundo del fútbol: ex compañeros de la Selección Argentina, como Javier Mascherano, Marcos Rojo y el Pocho Lavezzi le enviaron un afectuosos mensajes al delantero argentino a través de las redes sociales.

Incluso, Xavi Hernández, ex jugador y actual DT del Barcelona, le dedico unas palabras al ex Real Madrid: “Pipa Higuaín es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Lo hemos sufrido mucho además en el Real Madrid contra nosotros. Y ha sido ejemplar”.

Además, varios de los clubes que representó y también las cuentas oficiales de las ligas le dedicaron sentidos post al ex atacante de la Selección Argentina. “Gracias por todo lo que nos diste al Real Madrid y al fútbol. Siempre formarás parte de la historia de este club, con el que ganaste 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida”, manifestó el club blanco.

Gracias por todo lo que nos diste al Real Madrid y al fútbol, @G_Higuain. Siempre formarás parte de la historia de este club, con el que ganaste 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. pic.twitter.com/aZkvo8kfYN — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 3, 2022

☹️ Día triste para el fútbol



👉 @G_Higuain acaba de anunciar que se retira al acabar la temporada de la @MLS



¡Gracias por tanto, 𝓟𝓲𝓹𝓲𝓽𝓪! 🇦🇷🙌@juventusfces @sscnapoliES @acmilan pic.twitter.com/2gLSMbZ2Y3 — Lega Serie A (@SerieA_ES) October 3, 2022

Gonzalo Higuaín y su trayectoria

El también exjugador del Napoli, de 34 años, inició su trayectoria profesional en River Plate antes de dar el salto muy joven a Europa. Con una gran carrera que incluye a otros equipos destacados como Juventus, Chelsea o Nápoles, Higuaín también fue un referente muy importante de la selección argentina, con la que marcó 31 goles en 75 partidos.

Ha sido una larga carrera de 17 años y medio la del argentino consiguiendo más de 300 goles y más de 100 asistencias en más de 700 apariciones. Números que solo demuestran la jerarquía que tuvo en los equipos que defendió.

