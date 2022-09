Se va un histórico, un jugador que marcó época a toda una generación que creció viendo fútbol entre fines de los años 2000 e inicios de los 2010. Goran Pandev, el máximo goleador histórico de la selección de Macedonia del Norte, anunció su retirada este jueves después de dos décadas de competir en la élite.

“Miro atrás y aún no me parece real... Ha sido un viaje increíble”, escribió Pandev, de 39 años, en Instagram. “Se cierra un bonito capítulo... Me llevo conmigo un increíble equipaje lleno de emociones... Estoy feliz de haberlo compartido juntos”, agregó la estrella europea.

“Fue un viaje increíble. Tantas emociones, las trajo todas dentro y sé que las comparto con guantes, me acompañaron junto a esta chimenea. Agradezco a mi familia mi esposa y mis hijos, quienes han sido mi apoyo agradezco a mi padre y a mi madre por permitirme perseguir un sueño agradezco a mi gente por el color que me dieron”, se puede leer en el extenso comunicado del ‘Osito’.

Descubierto por el Inter de Milán cuando solo tenía 18 años, Goran Pandev jugó la mayor parte de su carrera en Italia (Inter, Lazio, Nápoles y Génova, entre otros equipos, incluido el Parma la temporada pasada en la Serie B), aunque también en el Galatasaray de Turquía (2014-2015).

El ahora exjugador de 39 años formó parte del histórico Inter de Milan que conquistó el triplete (Champions League, Serie A y Coppa Italia) en 2010 bajo las órdenes de José Mourinho.

Ídolo en su país, Pandev es el jugador que más partidos ha disputado con Macedonia del Norte (122) y más goles ha marcado (38). Además capitaneó el equipo que participó en la Eurocopa de 2020, el primer torneo que disputaba esta selección, después de marcar el gol de la victoria contra Georgia en el partido de repesca.





