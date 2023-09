La UEFA realizó el sorteo de los grupos de la Champions League, dando a conocer las ocho series, cada una compuesta por cuatro equipos. De esta forma, comenzó el camino hacia la final que se llevará a cabo en el estadio Wembley el próximo año. Aunque hay varios grupos equilibrados, se destaca el Grupo F, considerado como el más competitivo, ya que está conformado por equipos de las cuatro ligas más fuertes del mundo.

Ya se conocen los grupos y los primeros enfrentamientos de la fecha 1 de la Liga de Campeones. Como es habitual, el formato constará de ocho grupos con cuatro equipos cada uno, de los cuales avanzarán dos por grupo. Estos 16 equipos seguirán avanzando en las rondas eliminatorias, superando una etapa tras otra hasta llegar a la gran final.

La fase inicial del torneo se desarrollará desde septiembre hasta diciembre. Luego, a partir de febrero de 2024, comenzarán las eliminatorias, en busca de llegar a la final que se llevará a cabo el 1 de junio en el Estadio de Wembley, en Londres.

Grupos de la Champions League 23/24

Grupo A: Bayern Múnich, Manchester United, Lazio, Galatasaray.

Bayern Múnich, Manchester United, Lazio, Galatasaray. Grupo B: Sevilla, Arsenal, PSV, Lens.

Sevilla, Arsenal, PSV, Lens. Grupo C: Napoli, Real Madrid, Braga,Unión Berlín.

Napoli, Real Madrid, Braga,Unión Berlín. Grupo D: Benfica, Inter, Salzburgo, Real Sociedad

Benfica, Inter, Salzburgo, Real Sociedad Grupo E: Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio, Celtic.

Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio, Celtic. Grupo F: PSG, Borussia Dortmund, AC. Milán, Newcastle.

PSG, Borussia Dortmund, AC. Milán, Newcastle. Grupo G: Manchester City, Leipzig, Estrella Roja, Young Boys.

Manchester City, Leipzig, Estrella Roja, Young Boys. Grupo H: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp.

En la primera jornada de la Champions League, se llevarán a cabo ocho emocionantes partidos. La primera parte de partidos se jugará el martes 19 de septiembre, los otros encuentro, la día siguiente, 20 de septiembre. La acción comenzará con los enfrentamientos entre Milan vs. Newcastle y Young Boys vs. RB Leipzig. Posteriormente, se destacan los duelos entre PSG vs. Borussia Dortmund y FC Shakhtar Donetsk vs. Porto, que prometen grandes actuaciones.

Manchester City vs. Red Star y Lazio vs. Atlético Madrid son otros dos partidos programados para el 19 de septiembre. Este último atrae la atención de los aficionados, ya que los ‘Colchoneros’ buscarán redimirse tras su decepcionante desempeño en la última edición de la competición.

La jornada 1 de la Champions League se cerrará con los enfrentamientos entre Barcelona vs. Royal Antwerp FC y Feyenoord vs. Celtic. Estos partidos se prevén igualados. Barcelona, con un equipo renovado, aspira a conseguir sus primeros tres puntos, mientras que Feyenoord buscará hacer valer su localía en un encuentro atractivo.

La acción continúa el 20 de septiembre, comenzando con los enfrentamientos Real Madrid vs. Union Berlin y Galatasaray vs. Copenhague, que prometen duelos emocionantes. El Real Madrid, máximo ganador del torneo, se enfrentará a un rival que buscará los tres puntos con determinación. En tanto, Galatasaray recibirá a los daneses en un enfrentamiento igualado.

Más tarde, se disputarán los encuentros entre Bayern Munich vs. Manchester United y Benfica vs. FC Salzburg. El primero de estos partidos es particularmente atractivo, ya que involucra a dos equipos poderosos de sus respectivas ligas, lo que garantiza una competencia intensa. Por otro lado, Benfica se medirá al Salzburg, un equipo con jugadores que tienen el potencial de sorprender y lograr una victoria inesperada.

Partidos de la jornada 1 de la Champions League (martes, 19 de septiembre)





Partidos Horarios Grupos Estadios AC Milan vs. Newcastle 11:45 a.m. de Perú Grupo F Estadio Giuseppe Meazza Young Boys vs. RB Leipzig 11:45 a.m. de Perú Grupo G Stadion Wankdorf PSG vs. Borussia Dortmund 2:00 p.m. de Perú Grupo F Estadio Parque de los Principes FC Shakhtar Donetsk vs. Porto 2:00 p.m. de Perú Grupo H Estadio del Parque del Pueblo Manchester City vs. Red Star 2:00 p.m. de Perú Grupo G Etihad Stadium Lazio vs. Atlético Madrid 2:00 p.m. de Perú Grupo E Stadio Olimpico Rome Barcelona vs- Antwerp 2:00 p.m. de Perú Grupo H Estadio Olímpico Lluís Companys Feyenoord vs. Celtic 2:00 p.m. de Perú Grupo E Stadion Feijenoord

Partidos de la jornada 1 de la Champions League (miércoles, 20 de septiembre)





Partidos Horarios Grupos Estadios Real Madrid vs. Union Berlin 11:45 a.m. de Perú Grupo C Estadio Santiago Bernabéu Galatasaray vs. Copenhague 11:45 a.m. de Perú Grupo G Stade de Suisse Bayern Munchen vs. Manchester United 2:00 p.m. de Perú Grupo A Allianz Arena Benfica vs. FC Salzburg 2:00 p.m. de Perú Grupo D Estádio da Luz Braga vs. Nápoles 2:00 p.m. de Perú Grupo C Estadio Municipal de Braga Arsenal vs. PSV 2:00 p.m. de Perú Grupo B Emirates Stadium Sevilla vs. Lens 2:00 p.m. de Perú Grupo B Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Real Sociedad vs. Inter Milan 2:00 p.m. de Perú Grupo D Estadio Reale Arena





