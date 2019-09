Le 'cerraron el caño': Guardiola reveló que Manchester City le puso un límite para gastar en fichajes

Nadie puede negar la gran capacidad de Josep Guardiola como estratega, pero también es cierto que los equipos por los que ha pasado el técnico lo han complacido en cuanto a todo lo que se refiere de fichajes. Sobre todo su actual club, Manchester City. Aunque los 'engreimientos' se acabaron esta temporada, según reveló el propio entrenador español.

'Pep' habló sobre la política de fichajes del club 'citizen' y la imposibilidad de "competir con otros clubes".



" No podíamos comprar como el resto de oponentes o darle a los equipos lo que pedían por sus jugadores", afirmó Guardiola. "Claro que gastamos hace dos temporadas, pero la pasada campaña solo compramos a un jugador (Riyad Mahrez)".



Para este curso, el City incorporó a Rodri, Cancelo, Pedro Porro , Angeliño, Steffen y Mesinho, gastando 168 millones de euros en total, y sobre ese presupuesto, el entrenador señaló: "Esta temporada iba a ser solo un poco más, así que no podíamos pagar lo que los equipos querían"

El club le puso un límite

En sus tres temporadas en la Premier League, Guardiola lleva, a la fecha, 762,3 millones invertidos en fichajes. Aunque para esta ventana de traspasos, 'Pep' reconoció que el club le puso un tope.



"El club me dijo: 'Tienes un límite y no puedes ir más allá. Quizá en el futuro, pero por ahora no puedes hacerlo'. Yo dije que vale, que no lo haría, y no lo hemos hecho, así que vamos con lo que tenemos, pero a veces, cuando eso ocurre, el equipo se une más, estamos encontrando soluciones para hacer eso. Trabajaremos. Desafortunadamente ahora no podemos hacerlo por el parón de selecciones, pero vamos a trabajar en ello", explicó.

