Guatemala vs. Jamaica se miden EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 9 de julio por los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023. Los guatemaltecos igualaron con el acceso a la fase final una gesta que no lograban en el torneo desde hace 12 años y sueñan con más. Pero deberán enfrentarse a una dura selección jamaiquina. El partido está programado para disputarse en el TQL Stadium (Cincinnati). Revisa los detalles del duelo en Depor.

El cuadro dirigido por Luis Fernando Tena quedó como líder del Grupo D con 7 puntos, gracias a sus victorias ante Cuba (1-0) y Guadalupe (3-2). En el partido restante igualaron con Canadá, la otra clasificada. En caso de vencer a Jamaica, Guatemala accederá por segunda vez a una instancia de semifinales, algo que consiguieron en 1996.

La selección de Jamaica, por su parte, obtuvieron el segundo puesto del Grupo A, por detrás del líder Estados Unidos, con el que empataron en puntos (7), pero perdieron por la diferencia de goles. Los ‘Reggae Boyz’ vencieron a Trinidad y Tobago (4-1) y San Cristóbal y Nieves (5-0).

¿A qué hora juega Guatemala vs. Jamaica?

Será el primer partido de Cuartos de Final que se dispute este domingo. Está programado para arrancar desde las 3:00 p.m. (horario en México, 4:00 p.m. en Perú). Cabe destacar que el horario en el territorio azteca es el mismo que en Centroamérica. Así que programa bien tu tiempo para que no te pierdes este encuentro.

¿En qué canal ver Guatemala vs. Jamaica?

Para ver la transmisión del partido de Guatemala vs. Jamaica debes hacerlo a través de las señales de Canal 5, TV Azteca, Star Plus o ESPN. Recuerda que desde Estados Unidos puedes verlo en Univisón o TUDN USA. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del cotejo por la Copa Oro 2023. No te lo puedes perder.

Guatemala vs. Jamaica: posibles alineaciones

Guatemala : Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón; Óscar Castellanos, Marlon Sequén; Esteban García, Alejandro Galindo, Nathaniel Mendez-Laing; Rubio Rubín.

: Nicholas Hagen; Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón; Óscar Castellanos, Marlon Sequén; Esteban García, Alejandro Galindo, Nathaniel Mendez-Laing; Rubio Rubín. Jamaica: Andre Blake; Dexter Lembikisa, Damion Lowe, Adrian Mariappa, Kemar Lawrence; Bobby Decordova-Reid, Kevon Lambert, Joel Latibeaudiere, Demarai Gray; Leon Bailey, Michail Antonio.

Guatemala vs. Jamaica: ¿dónde se juega?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.