Ganó un Sudamericano Sub 17 con la Selección Argentina, en las inferiores de Newell's le veían mejor futuro que Lionel Messi, a quien le lleva un año, y en el 2010 fue elegido el mejor extranjero del fútbol peruano; sin embargo, a la fecha, prefiere no saber nada de fútbol. Ni por televisión. Gustavo Rodas, quien brillara con el histórico León de Huánuco hace nueve años, concedió una entrevista para el medio argentino 'Infobae' en la que habló de su presente alejado del verde.

'Billy', como lo llaman y se hizo conocer, por ahora apenas juega en un torneo amateur de cancha de 7 en un equipo con sus amigos. El exjugador de 33 años, que se paseará por las ligas de Japón o China, reveló que, a la fecha, prefiere escapar de todo lo que tenga que ver con fútbol profesional.



"La verdad, no me gusta para nada el fútbol. Tengo amigos fanáticos y les digo ‘no me hables más de fútbol’. Me cuesta ir a jugar con ellos. Le escapo al fútbol. Ni siquiera lo veo por televisión. Lo único que veo es Newell’s", contó.



El caso de Gustavo Rodas en las finales de 2010 es el más emblemático. (Foto: GEC)

Sin embargo...

Eso sí, reconoció que no descarta volver a vestirse de corto, pero solo por su su familia lo necesitara. Es más, ya experimentó en la conducción técnica en las inferiores de Tiro Suizo de Rosario y podría llegar a inclinarse por la carrera de entrenador.



"Me gustaría guiarlos porque a mí me pasó eso. Por tanta presión quizás el chico llega sin ganas y no quiere saber más nada con el fútbol", explicó.

Era mejor que Messi

Gustavo Rodas llegó a las inferiores de Newell’s cuando tenía apenas 7 años. Ahí compartió entrenamientos y partidos con Lionel Messi, al que le llevaba un año. 'Billy' era la estrella de la categoría 86 del cuadro rosarino y, según uno de los técnicos de entonces, tenía mejor y mayor proyección que el hoy astro del Barcelona.



"Gustavo era la rebeldía en persona. Un excelente chico con padres trabajadores y, quizá, sin suerte. A los 12 años gambeteaba con derecha o izquierda y le pegaba muy bien con las dos. Era el más completo de todos y tenía ascendencia sobre sus compañeros, era líder por condición natural", contó Quique Domínguez.



Hoy, 'Billy' elige no pensar en el "hubiera" y prefiere contarle algunas anécdotas a su hijo algunas anécdotas que vivió al lado de Lionel.



"No sé si hubiera podido llegar a tanto como Messi, pero no me vuelvo loco, hoy estoy acá y no me arrepiento de nada. Se dio así", concluye Rodas.



Su última experiencia profesional fue en la Segunda de Perú con la camiseta de Universidad César Vallejo. A fines de 2017 fue suplente en la derrota por penales en el desempate por el ascenso contra Sport Boys.

Así luce actualmente 'Billy'. (Foto: Infobae)

