Su deseo, como explicó hace poco, era seguir con su carrera de entrenador. Incluso en su momento no descartó el banquillo del eterno rival FC Barcelona. Pero el exReal Madrid Guti ha dado una nueva sorpresa y giro, postulando nada menos que como director deportivo del Cerro Porteño de Paraguay.

El exjugador ‘blanco’ y del Besiktas es la última baza electoral para la carrera por la presidencia del ‘Ciclón’. Uno de los candidatos, Julio Ullón Brizuela, lo ha presentado como su futuro director deportivo si alcanza el mandato.

“Tenemos un precontrato firmado con él”, afirmó. “Su historia deportiva está llena de gloria y para nosotros los cerristas, hay un gol que realizó que tiene un sabor especial. Guti será a partir de enero nuestro futuro director deportivo”, explicó en sus redes sociales.

En el video en el que presenta al exjugador del Real Madrid y Besiktas y exentrenador de la cantera blanca y del Almería, se dice que Guti llegará al club con la intención de convertirlo en “el equipo ‘galáctico’ del continente sudamericano”.

Presentamos nuestro plan de trabajo: un proyecto muy ambicioso para Cerro Porteño. Nuestro Director Deportivo será José María Gutierrez @GUTY14HAZ. Quien nos traerá su experiencia, conocimiento y contactos internacionales a las filas del Ciclón de Barrio Obrero. #UllonXCerro pic.twitter.com/L2NTz5EBfx — Julio Ullón Brizuela (@julioullon) November 4, 2021

El propio Guti confirmó la noticia también por redes sociales, donde cuenta como le convenció Ulloa para formar parte de su proyecto. “Cuando estaba valorando ofertas para entrenar tanto en España como en Turquía, recibí la llamada de Julio Ulloa y me sorprendió gratamente. Me contó su proyecto, un proyecto muy serio para luchar por todo”, anuncia.

“Sé que Cerro Porteño es el mejor equipo de Paraguay, la mejor hinchada de todos y para mí es un desafío que me gusta y me motiva, por eso hemos hecho un precontrato. Y estoy muy contento y espero vernos pronto por el barrio”, afirma, con intervención incluso de su hijo, dando un grito de ánimo: “¡Vamos, Cerro!”.

Su sueño es el Madrid

El exfutbolista español asistió a un evento en el país otomano y fue preguntado por su situación, en la que fue claro al afirmar que el club que le quita el sueño es el Real Madrid. Eso sí en Turquía solo dirigiría a un equipo.

“Mi sueño es dirigir al Real Madrid, pero si de Turquía viene una oferta u oportunidad, ¿por qué no? Quiero dirigir a un equipo. Pero no puedo entrenar al Fenerbahçe o al Galatasaray. Si hay una oferta de ellos, la rechazaré. No puedo aceptarlo”, explica el técnico en declaraciones recogidas por Sportx.

