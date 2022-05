Un verdadero ‘bombazo’ que abre una pequeña luz de esperanza en el Real Madrid con miras al mercado de fichajes, luego del rechazo de Mbappé. Desde Noruego han soltado una insperada noticia que cuesta creer pero que viene nada menos que del seleccionador de los ‘Vikingos’ Stale Solbakken, quien ha sembrado dudas sobre el futuro de Erling Haaland. El entrenador ha sido tajante sobre su estrella y el principio de acuerdo con el Manchester City.

En conferencia de prensa previo al duelo por la Nations League frente a Serbia, Solbakken ha sembrado el caos y las dudas con el futuro del crack que todavía pertenece al Borussia Dortmund, y que como señaló el City, aún faltan cerrar flecos con el delantero.

“No creo que debas esperar que hable sobre el Manchester City o cualquier otro club en un foro de la selección noruega”, empezó comentando el técnico que le dirije en su país.

Y luego soltó el ‘bombazo’. “¿Al City? No lo han presentado todavía, ya veremos...”.

Aquí cabe mencionar de manera oportunda que el comunicado que dio a concer el Manchester City hace días habla de un “principio de acuerdo con el Borussia Dortmund”, pero en el mismo escrito advierte que el acuerdo “está sujeto a que el Club finalice los términos con el jugador”.

Así las cosas, y aunque parece poco probable, el fichaje de Erling Haaland aún podría dar un nuevo giro que pondría el mercado de cabeza. Y que además, abre una pequeña ventana al Real Madrid, que en su momento rechazó seguir en la puja por el ‘Cyborg’, pues tenía todo hecho con Mbappé.

Sin embargo, la historia con el de Bondy ya es conocida y ahora Florentino Pérez podria sacar un ‘as’ bajo la manga y meterse entre el City y Haaland, que aún no tienen cerrado su acuerdo. De hecho, en su momento, el mismo Guardiola evitó pronunciarse hasta que no haya anuncio oficial.

“Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema legal. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos”, dijo ‘Pep’.





