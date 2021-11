Inglaterra recibirá este viernes a Albania por las Eliminatorias UEFA con el objetivo de conseguir tres puntos y dar un paso enorme al Mundial Qatar 2022. Harry Kane será la carta de gol para los locales, pese a que no pasa por un buen momento con el Tottenham: solo ha marcado un tanto en esta temporada

Durante la previa del encuentro, el atacante se presentó en conferencia de prensa para hablar sobre lo complicado que será el equipo rival. Al ser consultado por su discreto rendimiento, el jugador expresó que aún se siente frustrado por perder la final de la Eurocopa ante Italia.

“Fue una derrota muy dura. Perder una final de la Eurocopa en Wembley, eso me va a perseguir el resto de mi carrera. Nunca te recuperas de esas cosas a no ser que ganes algo”, señaló. El jugador mencionó que no pudo digerir el resultado. “Sin tiempo para asimilarlo ya estás jugando en la Premier League un par de semanas después. Nunca tienes la oportunidad de pensarlo y aprender de ello”, mencionó.

Los periodistas también le consultaron a Kane sobre su poca cuota goleadora en el Tottenham y le recordaron que los ‘Spurs’ se encuentran fuera de la zona de clasificación a la Europa League. “La gente suele buscar excusas. Por eso es importante para mí creer en mí, tener mi mentalidad y trabajar más duro”, agregó.

¿Cómo marcha Inglaterra en el grupo I de las Eliminatorias UEFA?

Inglaterra, que marcha primero con 20 unidades, es el claro favorito para ganar su grupo y clasificar a Qatar 2022. Tras el encuentro ante Albania, deberá enfrentar a San Marino. Polonia, que es segundo en su grupo (17 puntos), lucharía por el repechaje.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.