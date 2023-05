Un nuevo episodio en la disputa entre Hiba Abouk y Achraf Hakimi. Si bien hace unas semanas la actriz fue protagonista de una notica que se viralizó en redes sociales, luego de pedirle el divorcio al futbolista de PSG tras una demanda de abuso sexual y además exigir el 50 por cinto de sus bienes, han aparecido unas nuevas declaraciones de la artista española en contra de su expareja.

Como se recuerda, el actual defensor del París Saint-Germain fue demandado por abuso sexual por una mujer de 24 años en Francia, aprovechando de que su esposa se encontraba de viaje. Pese a ello, el futbolista marroquí ha declarado de que se trata de una trampa.

Hiba Abouk, en medio de este panorama, le solicitó el divorcio y le exigió el 50 por cinto de sus bienes, según la información brindada por First Mag. Cabe resaltar que dicha petición no se podrá realizar, puesto que los ingresos del jugador no están a su nombre, razón por la que fue criticada duramente en las redes sociales.

Semanas después, la periodista María Patiño se contactó con la actriz española y lamentó que la mayoría de comentarios en internet hayan sido “machistas y misóginos”. Eso sí, la artista aprovechó para lanzarle un fuerte mensaje a quien fue su pareja por más de dos años.

“Hola, María. Es el mundo machista y misógino en el que vivimos. Teniendo en cuenta que, cuando empezamos la relación, él no ganaba dinero y yo era más conocida que él”, se lee en el mensaje que emitió Abouk.

Del mismo modo, la fémina señaló que ya no le hará caso a las crítica y se enfocará en ella misma y su familia, esperando que la justicia la favorezca durante el proceso de divorcio que viene afrontando. “Lo bueno es que ya no me afecta lo que digan. Quiero ser discreta para que el día que mañana no afecte a nuestra familia. Tengo fe en la justicia y en el sentido común, que está de mi lado”, sentenció.

Los comentarios de la madre de Hakimi que causaron impacto en las redes

Saida, la madre de Achraf Hakimi, confesó que ella desconocía que su hijo había puesto todos sus bienes a su nombre. “Mi hijo no me informo del traspaso de su fortuna”, explicó al medio Morocco World News.

Pero, la progenitora del jugador del PSG también opinó que, si su hijo no hubiese tomado esta determinación, su expareja, Hiba Abouk, seguiría detrás de él para reclamarle parte de su patrimonio “Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero... ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podría deshacerse de esa mujer”, señaló.





