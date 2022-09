En las últimas semanas el nombre de Gonzalo Higuaín ha sido tendencia en Argentina. Su buen momento y la proximidad del Mundial Qatar 2022 han hecho que algunos hinchas crean conveniente que reciba al menos una oportunidad de Lionel Scaloni en los duelos amistosos. Y si bien ello parece imposible, el ahora delantero del Inter de Miami opina libremente de quienes fueron sus compañeros de selección, además ha brindado detalles de los sentimientos que le generó el haber disputado la final de Brasil 2014.

“Si me decías a los 6 años que los 26 años iba a jugar una final del mundo, no lo creería. Y se me dio. La gente no sabe la dimensión que es jugar una final del mundo. Se creen que vas y listo. La previa, la entrada en calor, el vivir eso... Después, ganar o perder, es una consecuencia del resultado”, dijo el experimentado futbolista de 34 años en ESPN

En otro momento, aseguró que la hinchada debería valorar el hecho de haber tenido un seleccionado que llegó a estar entre los dos mejores equipo del mundo. “La experiencia de haber vivido eso no se va a borrar nunca más de mi cabeza. Todavía no tomo conciencia que jugué una final del mundo. Hay que darle mas valor a eso y no ver tanto el lado negativo de que si se dio o no se dio”, comentó el ‘Pipa’.

"TODAVÍA NO TOMO CONCIENCIA QUE JUGUÉ UNA FINAL DEL MUNDO" Recordó Higuaín sobre el Mundial 2014.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/fGrUAvNb1A — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2022





El argentino también opinó sobre quién debería ocupar el puesto de delantero centro en el combinado albiceleste, ya que si bien el titular indiscutible parece ser Lautaro Martínez, la irrupción de Julián Álvarez podría generar un dolor de cabeza en Scaloni.

“Julián Álvarez es mi debilidad. Tiene todas las condiciones para ser un grandísimo nueve en lo que le queda de carrera [...] Lautaro se ganó con total mérito ser el 9 de la Selección, fue el goleador del ciclo Scaloni hasta que lo pasó Messi y tiene tremendamente merecida la titularidad”, precisó.





Higuaín habla del bullying que sufrió por años

En otro momento, Higuaín no tuvo reparos para referirse a las desmedidas críticas que recibía no solo en Argentina, sino también en los países donde le tocaba jugar. El atacante aseguró que pese a que siempre marcó goles, no los disfrutaba como antes.

“Se naturalizó el meme, la cargada y la burla. La gente lo ve, lo consume e instala, están los ejemplos en las propias casas. Los padres no se dan cuenta de que sus hijos pueden ser víctimas o causantes del bullying. Yo no estaba disfrutando por los goles errados sino por la repercusión que tiene todo esto que hablamos. La gente me pedía un tiempo (fuera de la Selección) por lo que generó el bullying. La carga, la crítica feroz se hizo normal, está a la orden del día”, comentó de manera enfática.

El ex ‘9’ de la Albiceleste dijo también estar en uno de los mejores momentos de su vida, no solo por su presente futbolístico, sino también por su relación con el entorno que lo rodea.

“Humanamente crecí un montón gracias a mi familia y amigos. Me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida. Yo lo viví en primera persona, por eso creo que sería bueno desde mi humilde punto de vista, no ver todo negativo. Nos tocó jugar las finales, se perdieron, pero las jugamos”, señaló en otra conversación conversación con TyC Sports.





