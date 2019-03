Con los pies sobre la tierra: el mensaje del capitán de Holanda previa al choque contra Alemania

Holanda venció 3-0 en casa a Alemania en octubre y se recuperó de una desventaja de dos goles para lograr un empate 2-2 en Gelsenkirchen un mes más tarde y así ganar un lugar en la etapa final de la Liga de Naciones. Sin embargo, la 'Naranja Mecánica' de Virgil van Dijk no se siente favorita de cara al duelo del domingo por la eliminatoria para la Eurocopa 2020



El momento contrastante por el que pasan ambos equipos quedó de manifiesto esta semana, cuando Holanda venció a Bielorrusia 4-0 en Rotterdam el jueves por el Grupo C de la eliminatoria y Alemania solo empató un día antes 1-1 en casa ante Serbia en un amistoso. "Parece que los alemanes todavía están en una fase de construcción, pero no se olviden que el equipo holandés también está pasando por el mismo proceso", manifestó Van Dijk, en la víspera del partido en el Amsterdam Arena.



"Los alemanes aún tienen jugadores fantásticos (...) Nosotros también pasamos por una mala racha, donde las cosas no nos salieron bien", agregó Van Dijk, refiriéndose al fracaso de su selección en llegar a la Eurocopa 2016 en Francia y al Mundial del año pasado en Rusia.



"Esa no fue una buena etapa. Pero debemos preocuparnos por nosotros mismos y no por Alemania. No creo que seamos favoritos, eso lo deben decidir los medios de comunicación", agregó. Sin embargo, los holandeses están llenos de confianza después de la cómoda victoria del jueves.



"Por momentos jugamos muy bien al fútbol, pero podemos y debemos estar mucho mejor el domingo", dijo Van Dijk. "Hubo momentos en que no presionamos y perdimos el balón (...) Contra Alemania esperamos un partido completamente diferente y todos lo sabemos", sentenció el central del Liverpool.

