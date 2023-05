Honduras vs. Gambia se enfrentarán este lunes 22 de mayo EN VIVO, ONLINE por la fecha 1 del grupo F del Mundial Sub 20 Argentina 2023. El juego se disputará a las a las 03:00 p.m. horas de México (16:00 hora peruana), en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La ‘H’ U20 asume su debut en el certamen bajo la dirección técnica de Luis Alvarado, en busca de una primera victoria. El encuentro se transmitirá en directo por Tigo Sports, DIRECTV, Telemundo, Universo y TUDN. Revisa todos los detalles del encuentro, minuto a minuto en la web de Depor. No te lo puedes perder.

Honduras Vs. Gambia, En Vivo - Mundial Sub 20. (Vídeo: @FenafuthOrg).