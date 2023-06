En el estadio State Farm de la Universidad de Phoenix, se enfrentarán Honduras vs. Qatar por la segunda jornada del Grupo B de la Copa Oro. Ambos equipos se encuentran sin puntos en la tabla de posiciones y buscarán conseguir la victoria a toda costa. No te pierdas todos los detalles minuto a minuto, incluyendo goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidencias en Depor. El partido está programado para iniciar a las 5:45 de la tarde (hora local - 6:45 p.m. en Perú) y será transmitido en vivo y de forma gratuita en América Latina a través de ESPN, ViX y Star Plus.

Honduras vs. Qatar: posibles alineaciones

Honduras: Luis López, Franklin Flores, Devron García, Luis Vega, Wesly Decas, Deybi Flores, Bryan Acosta, Alexander López, Jerry Bengtson, Jorge Benguché y Edwin Solano.

Luis López, Franklin Flores, Devron García, Luis Vega, Wesly Decas, Deybi Flores, Bryan Acosta, Alexander López, Jerry Bengtson, Jorge Benguché y Edwin Solano. Qatar: Meshaal Aissa; Bassam Hisham, Tarek Salman, Ahmed Suhail, Ahmed Homam; Moustafa Tarek, Jassem Abdulsallam, Ahmed Fathi; Yusuf Abdurisag, Mohammed Muntari y Hazem Shehata.

Honduras vs. Qatar juegan por la Copa Oro 2023. (Vídeo: @FenafuthOrg).