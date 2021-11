Las agresiones de un jugador a otro en una cancha de fútbol se sancionan. No obstante, ello no pasó con Zlatan Ibrahimovic, que golpeó por la espalda a César Azpilicueta, en el choque entre España y Suecia por las Eliminatorias Qatar 2022, y no recibió castigo alguno.

En los minutos de descuento, durante un tiro de esquina, el delantero sueco prácticamente le dio un hombrazo al integrante del combinado español, que cayó por el fuerte impacto. Ello, sin embargo, no fue visto por los árbitros en la cancha y tampoco intervino el VAR.

A raíz de esa lamentable acción, Ibrahimovic recibió una lluvia de críticas y distintas reacciones. Una de las más llamativas tuvo como autor al popular Mister Chip. “Ahora tendrá un partido más en la repesca para seguir con las artes marciales”, escribió el personaje en Twitter.

Fiesta en España

España ganó por 1-0 a Suecia con un gol de Álvaro Morata, a los 84 minutos de un partido competido y en el que en algunos tramos afloraron los nervios, y, aunque le valía el empate, logró el billete directo para Catar 2022, el duodécimo Mundial seguido que disputará, mientras que los suecos irán a la repesca.

Tras un primer tiempo en el que los de Luis Enrique tuvieron más el balón, aunque las ocasiones más claras las puso Suecia, con dos de Emil Forsberg, España reaccionó después y, a pesar de que sufrió al no ser tan protagonista con el balón como suele ser, consiguió una histórica victoria gracias al gol del Morata, tras recoger un tiro al larguero de Dani Olmo, para llevar la fiesta a La Cartuja.

España, líder del Grupo B con 16 puntos y a la que le valía un empate, y Suecia, segunda con 15, se lo jugaban todo a una carta, no cabían fallos para estar en Catar 2022 en la reedición del partido entre ambos de la Eurocopa (0-0) en el mismo escenario, un estadio de La Cartuja con 52.000 aficionados dispuestos a llevar en volandas a la Roja, como en las grandes citas.





