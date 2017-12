La Major League Soccer sigue sumando estrellas y no necesariamente jugadores a puertas del retiro. El torneo norteamericano se vuelve más atractivo y competitivo cada temporada, por lo que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de algunas figuras que no se encuentran cómodas en Europa, como es el caso de Iker Casillas . Desde Portugal y Estados Unidos, afirman que el portero español llegaría al Chicago Fire.

La última novedad la presentó el ' The Washington Post', que lo pone en el equipo dirigido por Veljko Paunovic y que tiene como estrella al alemán Schweinsteiger.



"Tengo varios amigos que juegan en la MLS y todos ellos me cuentan maravillas. Se trata de una liga que me llama la atención por la manera en la que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ha mejorado la competición, pero ya se verá qué pasa en el futuro", contó Casillas en abril, dejando muy en claro que Estados Unidos es de su agrado.



Incluso, sin retroceder mucho, llamó la atención el saludo que le envió al Toronto FC a través de su cuenta Twitter, por el título que alcanzó esta temporada.

Iker Casillas, de 36 años, fue relegado al banquillo del Porto desde hace dos meses. Su entrenador, Sergio Conceiçao, ha preferido al guardameta José Sá, de 24, en el arco de los 'Dragones' y pese a que el español respeta la decisión, desde luego, no la comparte, por lo que su salida en enero parece inminente.