Emocionante: Víctor Valdés le dedicó emotiva carta a Iker Casillas tras sufrir infarto [FOTO]

Todas las voces del mundo del fútbol se hicieron una esta semana luego de lo que le ocurrió a Iker Casillas. Y es el arquero español, ex Real Madrid, sufrió un infarto en pleno entrenamiento de su club, Porto. Ya está fuera de peligro, pero este hecho haría que deje la actividad profesional de manera definitiva. Víctor Valdés no fue ajeno a esta situación.

Víctor Valdés, ex portero del Barcelona, usó su cuenta en la red social Instagram para dedicarle una más que emotiva carta a Iker Casillas. En cuestión horas, la publicación del también ex portero del Manchester United tiene miles de 'me gusta' y cientos de comentarios de sus seguidores.

" Querido Iker, Querido amigo. En este mundo del fútbol, unos eligen ser portero, otros sin embargo deben aprender a serlo con sus defectos y sus virtudes. Tú, eres y serás siempre de aquellos que nacen con un guante en cada palma de su mano, ese ídolo en el que residen las cualidades innatas que el resto deben alcanzar, esos ídolos en los que otros menos capacitados se fijan soñando que algún día puedan alzar, como tú, el trofeo que te reconoce como el mejor, nuestro campeón del mundo con el 1 a la espalda", fue lo que escribió Valdés sobre Casillas en un primer momento.

Asimismo, apuntó que fue una inspiración para empezar en el deporte rey. "Eres, y por siempre serás la fuerza y la motivación de aquello que todo portero bajo palos sueña ser, alguien capaz de volar más alto y más largo que todos juntos a la vez, transformando lo impensable en posible, ejecutando a la perfección aquello por lo que suspiramos en cada acción cercana a nuestras redes, esa magnífica parada. Paradas que solo tú dominabas, en terrenos exclusivos para los elegidos , o a los que la 'varita mágica' tocaba...", añadió.



Por otra parte Germán Burgos, segundo entrenador del Atlético de Madrid, deseó una pronta recuperación a Iker Casillas y pidió que el 20 de mayo, cuando cumple 38 años el guardameta del Porto, sea declarado El Día del Portero. "Los homenajes hay que hacerlos en vida", apuntó el ex futbolista.

Esta fue la publicación de Iker Casillas hacia Víctor Valdés. (Foto: Instagram) Esta fue la publicación de Iker Casillas hacia Víctor Valdés. (Foto: Instagram)

► Extorsión' al Real Madrid: Vinicius Junior más 200 millones de euros para...

► Son fue expulsado de la manera más tonta en la Premier

► Esta sería la lista preliminar de Gareca para la Copa América 2019

► Rayo Vallecano cayó goleado y quedó a un paso del descenso

► Mira aquí la tabla de posiciones de LaLiga Santander