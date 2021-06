Inglaterra vs. Croacia se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV por la Jornada 1 del Grupo D de la Eurocopa 2021, este domingo 13 de junio desde las 8:00 de la mañana (hora peruana). Sigue la transmisión STREAM HD LIVE OFICIAL de uno de los partidos más atractivos de la fecha vía América TV y DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Un día después del susto que dio Christian Eriksen en el Dinamarca-Finlandia, Inglaterra y Croacia se verán las caras en el inicio de sus participaciones en el certamen europeo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Wembley.

Inglaterra vs. Croacia: horarios del partido

México - 8:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Venezuela - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

Brasil - 10:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

El debut de Inglaterra en la Eurocopa supone la reedición de la semifinal del Mundial de Rusia que alzó a Luka Modric como el mejor jugador del torneo e infligió a la generación inglesa una derrota histórica que vengar.

Modric, Perisic, Rebic, Brozovic, Vida y Kramaric son algunos de los pilares que ya estuvieron en 2018 y que repiten para esta cita. El equipo gira en torno al jugador del Real Madrid, que después de una temporada extenuante aún le queda gasolina en el depósito para un último baile.

De la inspiración de Modric para superar al medio inglés, recargado en caso de que Gareth Southgate disponga cinco defensas, dependerán muchas de las opciones de los croatas.

Y es que por las tácticas de Southgate pasan las incertidumbres de Inglaterra. Ya en Rusia consiguió dotar al equipo de una gran solidez partiendo de los tres centrales y sabiendo que Harry Maguire aún no está al 100 % puede optar por esta opción de nuevo, con dos carrileros como Trippier y Ben Chilwell.

En contra de la preparación de Inglaterra ha jugado que Southgate no ha podido contar con los jugadores del Chelsea y el Manchester City en los amistosos de preparación. Dos partidos, ante Austria (1-0) y Rumanía (1-0), que han puesto de relieve que cuando Harry Kane no marca o no juega, Inglaterra tiene problemas de gol.

Jadon Sancho, Raheem Sterling, Phil Foden y Marcus Rashford tienen que dar un paso al frente para cuando su estrella no aparezca. El aún delantero del Tottenham Hotspur es uno de los hombres que vivió en primera persona la derrota en la prórroga de Moscú, junto a Sterling, Kyle Walker, John Stones, Maguire, Jordan Pickford, Jordan Henderson y Rashford.

El resto de Inglaterra, caras nuevas que han surgido desde las categorías inferiores de la selección, con varios títulos y finales a lo largo de los años, y que han convivido con el recuerdo día tras día del torneo de 1996, el que marca en las semifinales el tope de los ingleses en una Eurocopa.

Inglaterra vs. Croacia: probables alineaciones

Inglaterra: Pickford, Chilwell, Stones, White, Walker, Trippier, Rice, Mount, Sancho, Kane y Foden. DT: Gareth Southgate.

Croacia: Livakovic, Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol, Brozovic, Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic y Rebic. DT: Zlatko Dalic.

Con información de EFE.

Con información de AFP.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El futbolista de la selección de Dinamarca, Christian Eriksen, se desmayó durante la primera parte del encuentro ante Finlandia por la Eurocopa.