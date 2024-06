Inglaterra vs. Dinamarca se ven las caras (EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV HOY) este jueves 20 de junio en el Deutsche Bank Park por la segunda fecha del Grupo B de la Eurocopa 2024. La pugna deportiva está programada para iniciar desde las :00 a.m. (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En México, el partido se verá en Sky Sports y Sky+, en Estados Unidos por FOX Sports, FuboTV y ViX, mientras que en España va por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡Siguen las emociones!

Entrenamiento de Inglaterra previo a su próximo partido por Eurocopa . (Video: England)

Inglaterra vs. Dinamarca: posibles alineaciones

Inglaterra : Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Nørgaard, Eriksen, Højbjerg, Mæhle; Højlund, Poulsen.