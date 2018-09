A través de Instagram , miles de hinchas del mundo del fútbol celebraron que Luka Modric se haya llevado el premio ' FIFA The Best 2018'. El volante tuvo una excelente temporada con Real Madrid y también en la Selección de Croacia, obteniendo el segundo puesto en Rusia 2018. Cristiano Ronaldo se tuvo que contentar solo con estar en el 11 ideal de la ceremonia.

Quien no se quedó callado el ver que Cristiano Ronaldo no se llevó el 'The Best' fue la administración de su museo en Madeira. Publicó un sutil mensaje que ha traído cola en los diversos medios de Europa y es viral.

"Estos trofeos nadie los roba. Tienen alarma", fue lo que puso casi un día después que Cristiano no gane el premio individual. Con solo hora tienes de 'me gusta' en Instagram y decenas de comentarios, tanto de apoyo a 'CR7' como apuntando que Modric lo mereció.

"CR7, soy tu fan. Eres admirable por tu dedicación y profesionalismo y talento; pero insinuar que te han robado el trofeo 'The Best' es absolutamente ridículo", le escribió uno.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo ya se mentaliza para el partido de este miércoles ante Bologna por la sexta fecha de la Serie A de Italia. La Vecchia Signora tiene puntaje perfecto y es líder.