Cuando firmó por Lobos BUAP para jugar el Clausura 2018 de la Liga MX, nadie dijo que las cosas para Irven Ávila iban a resultar fáciles. Nadie. Sobre todo porque en el ataque de la ‘Manada’ hay jugadores clave que para el técnico Rafael Puente – por el momento – son titulares sin discusión. Un Julián Quiñones que en el Apertura terminó peleando por el título de goleo, un Amaury Escoto que tiene todos los reflectores sobre él y un Gabriel Cortéz que desde que llegó se ha llevado las palmas (por lo hecho frente al Santos).

Sin embargo, el ‘Cholito’ no ha desentonado a la hora de su ingreso en los dos partidos oficiales con su nuevo club este 2018. Y es que no es por nada que desde una de las mejores ligas de América se fijaran en él: marcó 22 goles con Sporting Cristal, lo que lo llevó a ser el goleador máximo del Torneo Descentralizado que se terminó llevando Alianza Lima. Lo suyo es pedir la pelota, aguantar y buscar generar espacios de cara al arco rival. ¿Tiene para hacerla linda en México? De eso no hay duda. “Debe estar a tope para sentar a alguien que está arriba”, dice la prensa mexicana.



Por el momento, el también ex Sport Huancayo ha colmado las expectativas en los minutos de juego que tiene en el campeonato mexicano de primera división. Su paso por LDU de Quito no fue el más idóneo ya que no gozó de muchas chances de alinear y hubo un tema de pago con la dirigencia del equipo ecuatoriano.



Ahora, esta nueva oportunidad en el extranjero le cae como anillo al dedo. Tener roce internacional lo pondrá de todas maneras como uno de los posibles convocables de Ricardo Gareca para el plantel de la Selección Peruana hacia el Mundial Rusia 2018. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Tú sigue en lo tuyo, ‘Cholito’. Tu momento ya va a llegar, así como lo tuvieron tus compañeros de equipo Luis Advíncula y Pedro Aquino.