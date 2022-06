Fue un martes durísimo para Italia, tras su derrota histórico por 5-2 ante Alemania, que además de los goles, se paseó con la ‘Azzurri’ en el Borussia Park. Y uno de los señalados, inevitablemente, fue el portero Gianluigi Donnarumma. El guardameta del PSG cometió un error en salida en el quinto gol germano, el doblete de Timo Werner, y la prensa le recordó la acción ante Benzema en la Champions League. ‘Gigio’ contestó enérgico.

Donnarumma no escondió su enfado y respondió enérgicamente: “No es la primera vez? ¿Cuándo me he equivocado? ¿Con el Real Madrid, con una falta? Vale, vamos, si queremos hacer polémica sobre estas cosas, hacemos polémica”, dijo el portero.

Pero ahí no quedó otro. ‘Gigio’ señaló que no fue el único responsable de la dolorsa derrota, pero la asume por ser el que lleva el brazalete de capitán de Italia.

👀🤯 Es claro que Gianluigi Donnarumma no está bien. El arquero italiano ya había avisado en esta jugada, y minutos más tarde cometió un grave error que le permitió a Werner marcar el 5to de Alemania 🇩🇪. pic.twitter.com/4CnhLSkgA9 — Toque Sports (@ToqueSports) June 14, 2022

“Hago el discurso del equipo. Para mí todos hemos cometido errores, si me quieren culpar, lo acepto. Soy el capitán, asumo la culpa y mis responsabilidades. Quieres cuestionar los errores. Sigo adelante con la frente en alto. Entonces, si quieres decir que es mi culpa, hazlo”, añadió.

Alemania, que empató a uno hace diez días con Italia, pasó por encima este martes en otro duro castigo que recibe la ‘azzurra’, que en dos semanas se ha quedado sin ‘Finalissima’ y ha complicado sus opciones de acceder a la ‘Final Four’ de esta Liga de Naciones que ya lleva cuatro jornadas.

“Estamos enojados, no hay excusas, tenemos que volver a salir, mirarnos y demostrar que no somos estos. Realmente no hay excusas esta noche. Echamos de menos todo esta noche, también se produjo un poco de cansancio ya que estamos al final de la temporada. Lo siento por los aficionados, no es bueno, ahora analizaremos todo juntos. Sí, yo también en el 4-0, todos cometimos errores”, concluyó Donnarumma.

Los germanos se llegaron a poner 5-0 y fue al final cuando los de Roberto Mancini lograron maquillar el marcador. Kimich y Gundogan marcaron los dos primeros goles antes del descanso, el segundo de penalti, y en el acto final apareció el de siempre: Thomas Muller, acompañado por un soberbio Timo Werner, que firmó un doblete.

Wilfried Gnonto y Alessandro Bastoni anotaron en los diez minutos finales, pero las sensaciones no cambiaron aunque cambiase el marcador.





