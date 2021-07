No te lo pierdas HOY, Italia vs. España chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV) por las semifinales de la Eurocopa 2020, este martes 6 de julio desde las 2:00 de la tarde (horario peruano). Sigue la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL de uno de los partidos más atractivos de la jornada vía DirecTV Sports, TeleCinco y Mitele Plus (España). No te pierdas el MINUTO A MINUTO con todas las incidencias de este partidazo por Depor.com.

Antes del ‘tiqui-taca’ y los títulos, la Roja sucumbió durante muchos años en cuartos. Y una de sus imágenes icónicas fue el codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique en 1994. Ahora, el seleccionador español, quien además pasó sin éxito por la Roma, puede saldar su cuenta con Italia.

En los cuartos del Mundial de Estados Unidos, en Boston un 9 de julio de 1994, la sangre y las lágrimas de Luis Enrique ilustraron a la perfección la impotencia y el sentimiento de inferioridad de una España que por entonces miraba con complejos a las grandes selecciones.

Italia vs. España: horarios del partido y canales TV en el mundo

México: 2:00 p.m. / Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú: 2:00 p.m. / DirecTV Sports

Ecuador: 2:00 p.m. / DirecTV Sports

Colombia: 2:00 p.m. / DirecTV Sports

Bolivia: 3:00 p.m. / DirecTV Sports

Venezuela: 3:00 p.m. / DirecTV Sports

Paraguay: 3:00 p.m. / DirecTV Sports

Chile: 3:00 p.m. / DirecTV Sports

Argentina: 4:00 p.m. / DirecTV Sports

Uruguay: 4:00 p.m. / DirecTV Sports

Brasil: 4:00 p.m. / Canais Globo y SporTV

España: 9:00 p.m. / Mitele Plus

Roberto Baggio había marcado el 2-1 y España buscaba el empate en el tiempo de prolongación. Luis Enrique esperaba un centro en el área y Tassotti le propinó un codazo en la nariz que el árbitro no vio.

”Me equivoqué y me arrepentí. Nunca lo he negado. Nunca me he escondido de mi responsabilidad. Lo siento, me disculpo otra vez”, señaló en octubre a El País Tassotti, actual entrenador ayudante de Andriy Shevchenko en la selección ucraniana tras 37 años en el Milan.

El defensa italiano fue suspendido ocho partidos por la FIFA y no pudo disputar las semifinales y la final de aquel Mundial, que se llevó Brasil en los penales.

”Me equivoqué y el destino me lo hizo pagar”, añadió Tassotti, miembro del gran Milan de Arrigo Sacchi.

Este lunes en Londres Luis Enrique sonrió cuando le preguntaron por aquella jugada: “Hace tantos años... Creo que la nariz me quedó hasta mejor. Hemos hablado tres o cuatro veces, he podido encontrar una persona honesta y buena. Forma parte del pasado, de nuestra historia futbolística”.

La Roja rompió su maldición en la Eurocopa de 2008, precisamente ante Italia, a la que apeó en cuartos para terminar levantando el torneo continental.

Luego encadenó el primer Mundial de su palmarés, en Sudáfrica-2010, y otra Eurocopa, en 2012, derrotando 4-0 en la final de nuevo a Italia, en lo que fue la obra maestra de su época dorada.

En aquella temporada 2011-2012 Luis Enrique había tenido en la Roma su primera experiencia en la élite tras tres años dirigiendo al Barcelona B.Y Tassotti, toda una vida en el Milan, ejercía de ayudante de Carlo Ancelotti al frente del primer equipo.

Ambos coincidieron en el Olímpico de Roma y el español decidió cerrar el lejano capítulo de Boston acercándose al banquillo a saludar al italiano.

”Yo pensaba pedirle disculpas personalmente y así lo había dicho el día anterior en una entrevista, pero no quise ir a su banquillo porque no quería provocar una situación complicada”, relató Tassotti sobre el encuentro.

Italia vs. España: probables alineaciones

Italia: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa y Ciro Immobile. DT: Roberto Mancini.

España: Unai Simón, César Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte, Jordi Alba, Sergio Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Álvaro Morata y Dani Olmo. DT: Luis Enrique.

Con información de AFP.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player