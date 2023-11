Italia vs. Ucrania juegan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este lunes 20 de noviembre por fecha 10 del Grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024, en un partido que se realizará en el BayArena, situado en Alemania. Ambas escuadras buscan clasificar de manera directa a la cita del ‘Viejo Continente’; igualados con 13 puntos, solo uno accederá. El compromiso está programado para las 2:45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido a través de las señales de ESPN, STAR Plus y RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.





Luciano Spaletti, DT de Italia. (Video: Italy / Twitter)





Italia vs. Ucrania: probables alineaciones

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Cristante, Frattesi, Barella; Berardi, El-Shaarawy, Scamacca.

