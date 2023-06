¿Quién ganará? Jamaica vs. Trinidad y Tobago (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE), jugarán este 28 de junio en el estadio Citypark, San Luis, en la segunda jornada de la fase de grupos A de la Copa Oro 2023. El partido está programado para comenzar a las 5:30 de la tarde (hora local - 6:30 p.m. en Perú) y será transmitido GRATIS en vivo para toda América Latina a través de ESPN, Star Plus, Univision NOW, Fox Sports 1, TUDN, UniMás y Fubo TV. Puedes consultar los canales y horarios del partido aquí. Sigue el minuto a minuto más completo en Depor, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

¿Cuál es el formato de la Copa Oro?

La Copa Oro de este año estará compuesta por 4 grupos de 16 países que buscarán obtener la ansiada copa. Estas naciones comenzarán su participación en la fase de grupos, para luego continuar con los cuartos de final, semifinales y la gran final. El torneo contará con nuevas sedes en su 17ª edición en la historia de la CONCACAF. La mayoría de los encuentros se disputarán en Estados Unidos, que cuenta con más estadios disponibles. Además, Canadá también será anfitrión de este evento deportivo.

Jamaica vs. Trinidad y Tobago juegan por la Copa Oro 2023. (Vídeo: @jff_football).