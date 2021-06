La desconvocatoria de James Rodríguez para la jornada doble de las Eliminatorias (contra Perú y Argentina) y la Copa América 2021 todavía sigue siendo el tema más comentado en los medios de Colombia. Después de conocer los testimonios de Reinaldo Rueda, entrenador de la selección cafetera, y Everton, club inglés del delantero, ahora se ha sumado el descargo del Luis Javier Fernández, médico personal del futbolista.

De entrada, el profesional brindó detalles de las labores que realizó con el ’10′. “Con James nos contactamos hace tres meses y empezamos a hacerlo virtual (rehabilitación de la lesión). Él hacía un esfuerzo grande, entrenaba con Everton, hacía sus juegos, sus viajes y además sacaba de su descanso el rato para hacer sus sesiones de rehabilitación de una manera disciplinada, continua, permanente. Virtualmente, llevábamos tres meses, pero, presencialmente, llevábamos un par de semanas hasta que esta semana ocurrió todo esto”, contó.

Enseguida, Fernández dijo el que el atacante había tenido avances alentadores. “La comodidad con la que él se ha sentido en los últimos juegos en Inglaterra, después de trabajar su cadera, su pelvis, su espalda, es importante para mí. No hubo otras lesiones musculares... Por eso, yo daba fe y total seguridad que James estaba para jugar con una disminución de riesgo grande de volverse a lesionar porque el trabajo que hemos hecho en la zona de cadera, pelvis, espalda, en la forma que él estabiliza para apoyar, es positiva”, agregó.

Luego, el médico desveló que desconoce cuál fue la interpretación del informe que envió a sus colegas de la selección. “Me parece que desvirtuaron la información que les di, simplemente dijeron ‘vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él, vamos a hacer unas evaluaciones’. Yo no pertenezco a la Federación. Yo no tengo acceso a la información de los deportistas de la Federación ni mucho menos a los laboratorios”, sostuvo en ESPN.

En la misma línea, el galeno manifestó que el mediocampista no fue evaluado adecuadamente. “A James no se le hizo una resonancia para determinar cómo estaba su sistema muscular, sus sóleos, no le hicieron una resonancia, no le hicieron un examen clínico que es, más o menos, lo más determinante en estos momentos. Las pruebas no son concluyentes para determinar, primero, que tiene una lesión, y segundo, que puede o no puede jugar”, indicó.

Reinaldo Rueda sin responsabilidad

Luis Javier Fernández conversó directamente con el entrenador de la selección colombiana antes de decidir desconvocar a James Rodríguez. El médico quitó la responsabilidad al DT, pues debe respetar lo que dicen desde la Federación. Además, el profesional aseguró que el delantero podía perderse el juego contra Perú en Lima, pero iba a estar listo para medirse a Argentina y luego asistir sin problemas a la Copa América.

“Hablé con Rueda e inclusive una vez nos habíamos reunido con los médicos de la Federación y le dije que estaba en mis manos, que la evolución era muy buena. Yo juzgaba que para el 3 de pronto no podría estar, pero para el 8 sí. Reinaldo se mostró muy abierto, pero él tiene que recibir las recomendaciones de los médicos responsables de los jugadores de la selección. No culpo a Reinaldo por no haber tomado mis recomendaciones”, finalizó.





