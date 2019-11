El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, aseguró este miércoles que si James Rodríguez “no estuviera bien, no estaría en la lista” de 23 jugadores convocados para los partidos amistosos de este mes en Estados Unidos contra Ecuador y Perú.

“Si no estuviera bien, no estaría en la lista”, expresó el técnico portugués en una conferencia prensa en Medellín, en la que se desmarcó del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, quien afirmó ayer que el volante “tiene molestias”.

“Lo que pasa en el Real Madrid son sus problemas. Nosotros tenemos un camino a seguir con Colombia y no podemos continuar preocupados de los rumores, los comentarios. En España hacen su trabajo y en Colombia nosotros hacemos nuestro trabajo”, declaró Queiroz.

Sin embargo, al regreso del ’10′ de la 'Tricolor’ no le dio mayor relevancia y señaló que James es “solamente uno de los jugadores importantes en el equipo”.

“A mí no me gusta individualizar y personalizar mucho a los jugadores. Todos son importantes. James es importante por ser James, pero ningún jugador puede ser un gran delantero o un campeón si los defensores no soportan al equipo para ganar”, apuntó.

