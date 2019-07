Figurita repetida: las razones por las que el Real Madrid aún no vende a James Rodríguez

Pasan los días y el fichaje de James Rodríguez por el Napoli parece entramparse cada vez más y en gran parte por el Real Madrid , que no se niega a rebajar el precio del mediocampista colombiano, pero no por algún tipo de capricho ni mucho menos, sino porque tiene otras poderosas 'razones' para seguir postergando la venta lo máximo posible.

En el Bernabéu lo tienen claro, James no saldrá por menos de 50 millones de euros, pese a que el club italiano ha intentado otras formas de llegar a cubrir ese monto, como la cesión con compra obligatoria, o la de 'truque' con jugadores. Y si no es el Napoli, hay otros dos clubes poderosos que sí llegarían a cubrir la cifra: el PSG y Atlético de Madrid.



Ambos clubes son esas dos 'razones' por las que el Madrid no ha dado su brazo a torcer con el club del sur de Italia, pues Florentino Pérez y compañía prefieren esperar a que los otros interesados formalicen la oferta.



¿Y existe algún destino favorito? Sí. Desde el Bernabéu prefieren que el mediocampista colombiano se marche a París, pues eso podría facilitar el fichaje de Kylian Mbappé en esta temporada o para la siguiente.

¿Qué dice el Napoli a todo esto?

El presidente del club napolitano, Aurelio De Laurentiis, parece haber perdido la paciencia con el Madrid y aseguró en una reciente entrevista que las pretensiones económicas de la directiva merengue por el pase del colombiano son muy elevadas.



"Él quiere jugar en el Nápoles, pero el Madrid pide demasiado", aseguró el titular del cuadro que dirige Carlo Ancelotti en diálogo con 'Corriere dello Sport', tras reconocer a James como "el jugador más mediático después de Messi y Cristiano Ronaldo".

