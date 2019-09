¡A nivel de Cristiano! El puntual cambio físico de James que sorprendió en el Madrid y convenció a Zidane

El cambio que ha pegado James Rodríguez no es, en definitiva, un cambio menor. Menos en el fútbol actual donde tanto valor e importancia tiene el tema físico, y donde estar en plena forma se ha convertido en un requisito fundamental que Zinedine Zidane exige a todo aquel que quiera estar en su Real Madrid. Y el mediocampista colombiano ha sido el que más ha sorprendido en el Bernabéu.

Estuvo a punto de irse a un equipo distinto en cada semana del mercado de fichajes, pero finalmente se quedó para convertirse en el gran 'fichaje' del Madrid de la temporada. Incluso fue titular en el primer partido de los 'blancos' en el Bernabéu en LaLiga, aunque una lesión lo dejó al margen las últimas semanas. Pero James no solo se quedó por 'necesidad' (ante la cantidad de lesionados) o porque Zidane necesitaba variantes en el mediocampo, el colombiano también hizo su trabajo en el aspecto físico.



En el primer año del técnico francés en el banquillo del Real Madrid, Rodríguez fue muy criticado por su estilo de vida, por entonces muy alejado del de un deportista de élite. Por entonces, James tenía 5 kilos más de peso y 13% de porcentaje de grasa, números que no corresponden al de un atleta de alto rendimiento.



Sin embargo, el futbolista de 28 años logró darle la vuelta a esa situación y hoy no solo está en su peso ideal (75kg.), sino que, lo más importante, ha logrado rebajar su porcentaje de grasa corporal a 7%, prácticamente el mismo en el que se mantiene desde hace mucho Cristiano Ronaldo.

Enfocado en la temporada

Todos estos cambios, tanto en lo físico, deportivo, como en la aceptación de Zidane, lo han llevado a plantearse un único objetivo: que esta temporada sea la suya en el Madrid , por fin.



La lesión, por otro lado, ya es cosa del pasado. James Rodríguez completó el último entrenamiento con el primer equipo y todo apunta a que podría reaparecer el sábado ante el Levante, por la cuarta fecha de LaLiga Santander. Probablemente no sea titular, pero de estar ya recuperado, seguro contará con algunos minutos.

