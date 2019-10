¡Se creían The Joker! Los jugadores que se ganaron la fama de 'payasos' en sus clubes [FOTOS]

Siempre hay uno. Si hay algo que siempre ha caracterizado a todo equipo de fútbol desde tiempos inmemorables, es la buena -o no- química entre cada uno de los integrantes de una plantilla de un equipo de fútbol. Así, por ejemplo, están los que siempre entrenan, los que se preocupan por todos y -como no podía ser menos- los que son el 'alma' del vestuario por su particular forma de ser.

Nos referimos a nada más y nada menos que a esos cracks que fuera del terreno de juego se quitan la 'máscara' de serios para ponerse la de 'payasos' del grupo, en el buen sentido de la palabra. Y es que como en todas partes del mundo, siempre hay un gracioso que se encarga amenizar los entrenamientos con bromas, aunque estas últimas sean muy pesadas o de muy mal gusto para algunos.

Es así que, a propósito de la coyuntura y el delirio que ha generado uno de los 'payasos' más alabados por la crítica del cine: Joker, en este nota te mostramos una lista de los jugadores que justamente se han ganado la fama de 'graciosos' en cada plantilla que les ha tocado estar. En la nómina figuran nombres tales como Mario Balotelli o Gerard Piqué, entre otros. No te pierdas esta galería.

