Jorge Valdivia no está atravesando un buen momento en su vida. Desde que se retiró del fútbol en 2022 solo ha recibido malas noticias. Se separó de su esposa Daniela Aránguiz y ahora está delicado de salud. El último viernes llegó por sus propios medios a la unidad psiquiátrica de la clínica de la Universidad Católica tras sufrir una crisis nerviosa. Los medios chilenos apuntan que está internado y que su exmujer está monitoreando su situación.

El exfutbolista de la selección chilena terminó colapsado debido a sus problemas personas. Finalmente sufrió una descompensación nerviosa que lo obligó a buscar ayuda profesional. Está internado en la clínica tras sentir agitación y severos síntomas de una crisis de pánico. En primera instancia, le debieron suministrar fármacos ansiolíticos.

Luego el equipo médico decidió que el ‘Mago’ se quedase en el recinto hospitalario. Cabe recordar que en los últimos días el campeón de América en 2015 se había ausentado de su trabajo como comentarista deportivo en radio ADN y ESPN. Sus problemas de salud le impidieron laborar con normalidad.

En estos momentos el exjugador de clubes como Colo Colo, Palmeiras y Rayo Vallecano se encuentra hospitalizado bajo diagnóstico reservado y espera la evaluación profesional para recibir el alta definitiva y regresar a su vida diaria. De todas formas, esta situación ha generado una gran preocupación en sus aficionados.

Jorge Valdivia tuvo problemas legales

En una entrevista con TVN, el exjugador contó el momento en que fue detenido por la Policía. “Estaba sentado conversando y se bajan ambos policias y lo primero que pregunta es ‘¿qué están haciendo?’. Yo le digo ‘lo que estás viendo: conversando con mi hermano que está acá”, comentó Valdivia.

“Luego comienzan a inspeccionar el auto. Le pide a Claudio que baje los vidrios, porque mi camioneta tiene los vidrios negros y el, efectivamente, él sí saca el arma y apunta hacia el auto, pensado que pudiera haber alguien o cualquier cosa, entonces ya en ese minuto un carabinero mostró una actitud agresiva, prepotente, intimidante”, añadió.

Según el exfutbolista, el famoso llamado a la diputada Maite Orsini no fue para que ella intercediera en esa situación. “Desde mi posición, me sentí muy humillado por ese carabinero, no por la institución”, concluyó Jorge.





