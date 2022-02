Le recordó que hasta dirige a un delantero criado en el Allianz Paraue. El entrenador del ‘Verdao’, Abel Ferreira, invitó a Josep Guardiola a conocer personalmente el club brasileño, después del lapsus del director técnico del Manchester City sobre cuál es el vigente campeón de la Copa Libertadores. Esto, en la previa de la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y Palmeiras.

“Le invitó a ver el partido y conocer el Palmeiras”, dijo en tono de broma el entrenador portugués en la conferencia de prensa previa a la final del Mundial de Clubes de la FIFA, en la que se enfrentarán al Chelsea en Abu Dabi.

Ferreira recordó al entrenador español que incluso tiene a sus órdenes en el City a un jugador criado en el Palmeiras, en alusión al delantero brasileño Gabriel Jesús, internacional con la ‘Canarinha’.

“Y le digo que esté atento porque tenemos más (futbolistas) y de gran calidad. Como sé que a él le gusta conocer personas nuevas y a mí también, sería un gusto almorzar o cenar juntos un día”, sugirió el preparador del cuadro de Sao Paulo.

Ferreira respondió así a una pregunta sobre el lapsus que tuvo recientemente Guardiola, quien otorgó el título de campeón de la Libertadores a River Plate, en vez de al Palmeiras, vencedor de las dos últimas ediciones del torneo americano.

“No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League, o River, que ganó en Sudamérica, creo... ¿O no? Quizás no fue River”, señaló el español.

La última vez que River Plate se alzó con la Libertadores fue en 2018, cuando derrotó en la final a Boca Juniors, su máximo rival.

“Los europeos conocen muy bien Sudamérica (...) Tengo que decir que admiro mucho a Guardiola, imagino que no tiene tiempo ya que está muy centrado en ganar la Liga de Campeones porque es uno de los mejores equipos de la actualidad”, afirmó Ferreira. EFE

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.