Gareca quedó fuera: Kloop, Guardiola y Pochettino finalistas al premio FIFA The Best como DT del año Los entrenadores de Liverpool, Manchestr City y Tottenham, completan la terna final al premio a mejor entrenador masculino de la última temporada. Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, no alcanzó el podio.

